Одне із найважчих питань, які ставлять собі батьки у холодну пору року, як вдягнути дитину, щоб їй було тепло та зручно. Також важливо не перегріти малюка та не сковувати його рухи.

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Одягати дитину, мов капустину

Для осіннього гардероба дитини важливо використовувати шари. Почніть з теплої бавовняної або шерстяної білизни, а потім додайте теплий светр чи кофту. Завершуйте образ легкими верхніми шарами, такими як куртка або пуховик.

Осінь – також пора для активних ігор / Фото unsplash

Вибирайте натуральні матеріали

Для забезпечення комфорту та здоров'я дитини обирайте одяг із натуральних матеріалів, таких як бавовна та вовна. Вони дозволяють шкірі "дихати".

Придбайте водонепроникне взуття, таке як гумові чоботи чи боти на підошві. Важливо, щоб взуття було комфортним і відповідало розміру дитини. Шапка або капелюх – обов'язкові атрибути осені. Вони допоможуть зберегти тепло для голови.

Рукавички, шарфи та гольфи – це не тільки стильний додаток до образу. Вони допоможуть дитині захистити руки або шию від холоду та вітру.

Враховуйте погоду

Перед виходом на прогулянку перевіряйте прогноз погоди і відповідно до нього вибирайте одяг. У дощову погоду забезпечте дитину дощовиком та гумовими чоботами, а якщо сніг – теплим пуховиком.

Пам'ятайте про безпеку

Восени дні стають набагато коротшими, вуличне освітлення не завжди добре працює тому, важливо, щоб ваша дитина була видимою на дорозі. Використовуйте яскравий одяг зі світловідбиваючої тканини.