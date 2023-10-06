Любов батьків до дітей за замовчуванням вважають чимось настільки очевидним, що часто не усвідомлюють важливості цього почуття. Ми докладаємо багато зусиль, щоб спробувати різноманітні методики виховання, проте разом з тим уникаємо найбільш природного та дієвого виховання.

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Любов сприяє розвитку мозку дитини

Здоровий розвиток дитини – це набагато ширше, аніж фізичні вправи та здорове харчування. Як вдалося з'ясувати нейробіологам з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, вкрай важливу роль відіграє підтримка батьків у подоланні труднощів та набутті нових навичок.

Зокрема, гіпокамп (частина мозку, яка відповідає за навчання, пам'ять та регуляцію стресу) дітей, які були оточенні любов'ю, опікою та підтримкою, був на 10% більшим, аніж в дітей, які були цього позбавлені. Відповідно, висновок дуже простий: насамперед діти потребують почуттів та присутності батьків, а не особливої системи мотивації.

Любов та підтримка – найперше, що потрібно кожній дитині / Фото Pixabay

Також не варто забувати про самооцінку, яка стане одним з визначальних факторів в дорослому житті дитини. Інколи батьки прагнуть зробити дітей самостійними занадто рано, внаслідок чого ті неправильно оцінюють себе та свою потребу в інших людях.

Дослідження показали, що віра дитини у власні сили дуже тісно пов'язана з тим, як тісно вона взаємодіяла з іншими та чи отримувала емоційну підтримку від батьків на перших етапах розвитку. Отже, наші діти – це насамперед результат того, як сильно ми їх любимо та підтримуємо, а не те, яку систему виховання обираємо.