В Україні час від часу лунають новини про те, що загубилася дитина. Так, до прикладу, у 2023 році запорізькі поліцейські розшукали понад 380 дітей, що загубились, а на Житомирщині знайшли понад 570 неповнолітніх.

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Майже всіх (550 дітей) розшукали у першу ж добу після звернення рідних до поліції. Місце перебування інших юних мандрівників встановлювали дещо довше, але всіх вдалося повернути до місця проживання,

– зазначає Наталія Гончарук, керівниця відділу ювенальної превенції УПД ГУНП Житомирщини

Поліцейські вкотре закликають родичів дітей дбати про безпечне та комфортне середовище у сім'ї. Для безпеки дитини слід створювати довірливі стосунки, цікавитися їх інтересами та колом знайомств, аби знати де та з ким перебуває дитина.

Алгоритм дій, якщо ви помітили, що зникла дитина

Поліцейські мають кілька порад, як варто діяти у випадку зникнення дитини.

Головне – не піддаватися емоціям чи паніці. Слід одразу зателефонувати на спецлінію "102" чи звернутися до найближчого відділення поліції. Оперативно зібрати важливу інформацію – нещодавнє фото, особливі прикмети, в який одяг була одягнена, відомості про друзів та близького оточення.

Причини зникнення можуть бути найрізноманітніші. Головне – діяти розсудливо та виконувати настанови правоохоронної служби.