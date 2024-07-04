Вільний стиль виховання: які переваги для дитини та які труднощі для батьків може створити

Існує декілька моделей виховання, і свобода стає головним трендом різних підходів. Батьки його активно підтримують, однак не завжди все працює так. як пишуть у книжках.

Що таке вільний стиль виховання

За такого стилю виховання батьки приймають будь-яку поведінку дитини та не втручаються навіть тоді, коли ситуація може вийти з-під контролю. Дорослі дозволяють дітям усе, спостерігаючи за тим, аби не виникало великої небезпеки у вигляді травми або неприємностей.

Читайте також Готуйтеся до суперечок: коли настає відповідна пора для того, щоб купити дитині телефон

Чому експерти проти такого стилю

Габор Мейт, один із визнаних авторитетів у галузі дитячого виховання, наполягає на тому, що батьківство – це насамперед ієрархія, збудована заради підтримки та розвитку дітей. Відповідно, такий прояв демократії як повна демократія дитині на користь не піде.

За такої моделі батьки перетворюються на друзів, а не авторитетів. Також відсутні чіткі межі або правила, що негативно позначається на дитині. Це дуже добре помітно у школі, адже діти ще не здатні самостійно опрацьовувати правила та обмеження.

Раніше ми писали про те, чому батькам важливо якісно проводити час з дітьми незалежно від того, скільки для цього випадає часу.