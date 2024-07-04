Вільний стиль виховання: які переваги для дитини та які труднощі для батьків може створити
Джерело:інстаграм gabormatemd
Існує декілька моделей виховання, і свобода стає головним трендом різних підходів. Батьки його активно підтримують, однак не завжди все працює так. як пишуть у книжках.
Що таке вільний стиль виховання
За такого стилю виховання батьки приймають будь-яку поведінку дитини та не втручаються навіть тоді, коли ситуація може вийти з-під контролю. Дорослі дозволяють дітям усе, спостерігаючи за тим, аби не виникало великої небезпеки у вигляді травми або неприємностей.
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Чому експерти проти такого стилю
Габор Мейт, один із визнаних авторитетів у галузі дитячого виховання, наполягає на тому, що батьківство – це насамперед ієрархія, збудована заради підтримки та розвитку дітей. Відповідно, такий прояв демократії як повна демократія дитині на користь не піде.
За такої моделі батьки перетворюються на друзів, а не авторитетів. Також відсутні чіткі межі або правила, що негативно позначається на дитині. Це дуже добре помітно у школі, адже діти ще не здатні самостійно опрацьовувати правила та обмеження.
Раніше ми писали про те, чому батькам важливо якісно проводити час з дітьми незалежно від того, скільки для цього випадає часу.