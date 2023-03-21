Четвертий триместр – це 12-тижневий період відразу після народження дитини. Це час великих фізичних і емоційних змін, коли ваша дитина звикає до перебування поза утробою матері, а ви пристосовуєтеся до нового життя.

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До 12 тижнів ваш малюк почне тримати голову, буде більше цікавитися навколишнім світом і усвідомлювати його. Найближчі три місяці – це період значного фізичного, розумового та емоційного розвитку вашої дитини.

Як впоратися з проблемами четвертого триместру

Перше, про що слід пам'ятати – цей чудовий, проте інколи такий виснажливий період вашого життя, не триватиме вічно.

Не відмовляйтеся від допомоги. Не думайте, що ви повинні робити все самі. Дозвольте вашому партнеру, близькому другу чи родичу допомогти доглядати за дитиною.

Сповивання і заколисування. Немовлята проводять 9 місяців у замкнутому середовищі, яке постійно рухається. Є кілька способів відновити відчуття безпеки, яке відчувала ваша дитина до народження. Сповиваючи дитину, ви дасте їй почуватися в безпеці, і ви можете виявити, що вона прокидається рідше і спить довше.

Під час перших 12 тижнів життя малюки дуже потребують тепла та затишку / Фото unsplash

Контакт шкіри до шкіри. Контакт "шкіра до шкіри" завжди заохочується після пологів, але такі доторки мають тривати ще довго після того, як ви покинули пологову кімнату. Обнімання новонародженого на голій шкірі – це велика втіха для них.

Годування. Незалежно від того, годуєте ви грудьми чи з пляшечки, якщо ваша дитина голодна, не чекайте запланованого часу, щоб погодувати її. Поєднуйте годування дитини з контактом "шкіра до шкіри", щоб посилити тісний контакт і комфорт.

Час купатися. Тепла ванна часто розслабляє та заспокоює новонароджених. Плисти у воді – це як бути в утробі матері. Це також чудовий спосіб зблизитися, говорити та співати з дитиною.

Сон і втома. Матері будуть дуже втомлені в перші кілька тижнів після пологів. Експерти радять молодим матерям висипатися, коли це можливо, наприклад, коли дитина спить.