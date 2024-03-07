Влаштуйте дітям свято: карамелізований яблучний чізкейк, від якого не лишиться й шматочка
Джерело:ВВС Food
Усі діти просто в захваті від солодкого. Наближаються вихідні, тож саме час подарувати їм трішки радості.
У Шотландії цей чізкейк заведено подавати із "п'янким" соусом, однак у нашому випадку в цьому немає жодної необхідності. Єдине, до чого слід приготуватися – він зникне з холодильника дуже швидко.
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Рецепт чізкейка з карамелізованими яблуками
Час: 1 година
Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
для основи:
– 175 грамів печива;
– 50 грамів дрібно нарізаних сушених яблук;
– 50 грамів дрібно нарізаних горіхів пекан;
– 1/2 чайної ложки кориці;
– 100 грамів вершкового масла;
для вершково-сирної начинки:
– 200 грамів сиру рікотта;
– 300 грамів вершкового сиру;
– 1/2 чайної ложки кориці;
– 50 грамів цукрової пудри;
– дрібка солі;
– 50 грамів сметани;
– 1/2 чайної ложки ванільного цукру;
для карамелізованих яблук:
– 3 почищених та нарізаних дольками яблука;
– сік половини лимона;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1/2 чайної ложки меленого духмяного перцю;
– 1/4 чайної ложки гвоздики;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів вершків.
Приготування:
- Спочатку готуємо основу. Печиво кладемо у комбайн та перемішуємо до дрібної крихти. Додаємо яблука та горіхи пекан, знову збиваємо. Додаємо корицю. Вершкове масло топимо у каструлі, додаємо бісквітну суміш та добре перемішуємо.
- Виселяємо глибоку круглу форму пергаментним папером. Викладаємо бісквітну суміш на дно та ставимо у холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Рікотту та вершковий сир з'єднуємо та добре перемішуємо, поки маса не загусне.
- Цукор, корицю та сіль перемішуємо і додаємо в масу. Також додаємо сметану, ванільний цукор та сушені яблука. Все добре перемішуємо.
- Викладаємо начинку у форму для кексів на основу.
- Ставимо у холодильник.
- Яблука кладемо у миску, збризкуємо лимонним соком, додаємо спеції та відкладаємо.
- У каструлю кладемо цукор. Додаємо 50 мілілітрів води та готуємо на середньому вогні, поки маса не карамелізується. Не треба помішувати, просто крутіть каструлю, щоб карамель "рухалася" та не підгоріла.
- Яблука обсмажуємо на сковорідці по кілька хвилин з кожного боку. Відкладаємо.
- Додаємо до карамелі масло, дрібку солі та перемішуємо (може пінитися, варто просто зачекати).
- Додаємо вершки та збиваємо до однорідності.
- Знімаємо соус з вогню та залишаємо вистигати.
- Обережно виймаємо чізкейк з форми. Викладаємо на нього яблука та поливаємо карамеллю. Ваші діти будуть у захваті від кожного шматочка.
Смачного!