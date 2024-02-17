Майже усім батькам доводиться постійно балансувати між смаком та користю дитячої їжі. На щастя, багато опцій, які дозволяють поєднати ці критерії, і яєчня з авокадо точно входить у цей список.

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Рецепт яєчні з авокадо для дитини

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 1 авокадо;

– 10 грамів вершкового масла;

– трішки зеленої цибулі.

Приготування:

Масло розігріваємо на пательні. Яйця вбиваємо у миску, за бажання трішки солимо та перчимо. Виливаємо суміш на розігріту пательню. Смажимо, постійно помішуючи. Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку та нарізаємо м'якоть "сіткою". Вичерпуємо м'якоть ложкою. Додаємо авокадо до яєць та трішки обсмажуємо. Готову яєчню посипаємо подрібненою цибулею.