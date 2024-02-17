Майже усім батькам доводиться постійно балансувати між смаком та користю дитячої їжі. На щастя, багато опцій, які дозволяють поєднати ці критерії, і яєчня з авокадо точно входить у цей список.
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Рецепт яєчні з авокадо для дитини
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Масло розігріваємо на пательні.
- Яйця вбиваємо у миску, за бажання трішки солимо та перчимо.
- Виливаємо суміш на розігріту пательню.
- Смажимо, постійно помішуючи.
- Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку та нарізаємо м'якоть "сіткою".
- Вичерпуємо м'якоть ложкою.
- Додаємо авокадо до яєць та трішки обсмажуємо.
- Готову яєчню посипаємо подрібненою цибулею.
Смачного!