Діти – це справжні згустки радості. Вони здатні вигадати собі розваги з найпростіших речей, і немає нічого кращого, ніж спостерігати за їхніми іграми.
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