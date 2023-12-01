Обмороження та переохолодження – одні з найчастіших проблем, з якими батьки зустрічаються у сніжну пору. Як їх попередити та що робити, коли вони вже сталися – читайте у матеріалі.

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Як одягати дітей взимку

Головне, коли на вулиці мороз – не спітніти, адже це дуже небезпечно. Через це рекомендують одягати кілька шарів одягу, а не один надто теплий, аби в разі потреби один зняти.

Також фахівці радять не одягати тісне взуття чи одяг, адже вони гірше зберігають тепло. Що стосується рукавичок, шапки, шарфа та піднятого коміра, то вони повинні стати обов'язковими атрибутами у холодну погоду.

Переохолодження

Коли вплив низької температури є тривалим, то тіло втрачає тепло швидше, аніж встигає його виробляти. Згодом, якщо температура тіла падає дуже низько, людині стає складно чітко мислити та пересуватись. Що стосується дітей, то вони стають млявими, а їхня шкіра стає яскраво-червоною та холодною.

Що робити

Якщо температура тіла дитини впала до 34 градусів – потрібна негайна госпіталізація. В іншому випадку треба дати дитині теплий напій, зняти мокрий одяг та перемістити у тепле приміщення. Можна також помістити дитину у теплу (у жодному разі не гарячу) ванну.

Обмороження

Обмороженням називають ушкодження певних ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Цей процес дуже шкідливий для організму і навіть може приводити до ампутації.

Найбільш поширені ознаки:

шкіра біла або сіро-жовта;

шкіра "воскова", тверда на дотик;

оніміння.

Що робити

У такому випадку потрібно негайно звертатися до лікаря! У жодному разі не можна розтирати чи ще якось активно чіпати уражену ділянку. Усе, що можна робити, це зняти мокрий одяг, накрити дитину та чекати допомоги. Якщо знаєте як – накладіть термоізольовану пов’язку (ватно-марлеву або бавовняну). Також не можна "гріти" вражені кінцівки гарячою водою чи до батарей, ви можете значно погіршити ситуацію.

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