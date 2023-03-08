Якщо ви розгубились, спішимо нагадати важливий алгоритм дій. А поділилась корисною інформацією у себе на сторінці гінекологиня Оксана Негрич.

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Як діяти, коли тест на вагітність позитивний

Варто нагадати, коли найкраще робити тест на вагітність. Зазначимо, що процедура проводиться не раніше першого дня затримки місячних або ж приблизно через 2 тижні після можливого зачаття. Раніше десяти днів вагітності тест чи інші аналізи проводити недоцільно, адже за цей час зигота не прикріпиться до стінки матки, тож ХГЛ не виділяється.

Якщо омріяні смужки з'явились, варто переходити до дій. Першим у списку буде прийом фолієвої кислоти. Вам знадобиться лише профілактична доза, а саме 400 – 800 мікрограмів щодня. Вітамін В₉ або Вс впливає на кровотворення, стимулює утворення еритроцитів та лейкоцитів, а також знижує вміст холестерину у крові. Вагітним же, або тим, хто збирається стати батьками за 3 місяці до, рекомендовано вживати для профілактики дефектів нервової трубки плода.



Алгоритм дій при вагітності / Фото Pexels

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Далі вирушаємо робити аналіз крові на специфічний гормон вагітності – хоріонічний гонадотропін людини, той самий ХГЛ. Здаємо кров двічі з інтервалом 48 годин в одній лабораторії.

ХГЛ – це гормон, який продукується у плодовій оболонці людського ембріона. Саме завдяки йому можна відстежити розвиток вагітності та відхилення. Починає вироблятись він в організмі через 8 – 10 дня після зачаття. Цікаво, що його концентрація кожні 29 – 53 години стає вдвічі більшою. Так триває протягом перших 30 днів після імплантації ембріона в матку. Сповільнений ріст кількості ХГЛ може бути ознакою патологічної вагітності: сюди відносять позаматкову та ранню втрату вагітності.

Для тих, хто вже давно не відвідував ендокринолога, варто звернутись до лікаря та обстежити щитовидну залозу. Відповідні дослідження дадуть можливість визначити рівень тиреотропного гормону. Якщо ви маєте гіпотиреоз – це може бути фактором ризику для розвитку плода.

Після проведення тесту варто сконтактувати з вашим лікарем, він зможе надати індивідуальні рекомендації майбутній мамі.

Від чого негайно відмовитись

Одразу ж забуваємо про алкоголь, паління, прийом ліків та трав без консультації лікаря та захищаємось від впливу іонізуючого випромінювання, більш знайомого як рентгенологічна діагностика та променева терапія.

без консультації лікаря та захищаємось від впливу більш знайомого як рентгенологічна діагностика та променева терапія. Категорично заборонено споживання сирого м'яса та риби, непастеризованого сиру, обмеження кави до 2 чашок в день.

Коли йти на УЗД?



Коли потрібно робити УЗД / Фото Pexels

Найкращий термін для першого УЗД: 5.5 – 6 тижнів. Розраховуємо вагітність від першого дня останньої менструації: за нормального циклу у 28 днів – це 10 – 14 днів після затримки. Під час діагностики ви зможете побачити серцебиття плода, що й буде черговим підтвердженням життєздатної вагітності.