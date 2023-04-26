Маленькі діти мають лише одну можливість повідомити батьків про дискомфорт, біль або інші проблеми – заплакати. Звісно, усі батьки намагаються відреагувати на дитячий крик якомога швидше, і це навчає наших дітей багатьом важливим речам.

Читайте також Які вчинки батьків зводять з розуму працівників садочка: розповідь виховательки

Реакція батьків на плач: яких речей навчається дитина

Вам можна довіряти

Швидке реагування на плач – ключовий фактор у побудові стосунків між батьками та дітьми. Сильні емоції сигналізують про потребу близкості, і таким чином дитина дізнається, що її проблеми для вас дуже важливі.

Плач – важливий сигнал від дитини / Фото Pixabay

Допомога поруч і важливість голосу

Немовлята не можуть розповісти про свої проблеми, тому плач та гримаси – це особлива форма спілкування. Коли батьки швидко реагують, дитина починає розуміти, що завжди може розраховувати на допомогу. Також важливо звертати увагу на інтонацію, з якою ми звертаємося до дитини – це важливо для розвитку малюка.

Любов, безпека та захищеність

Найбільший страх маленьких дітей – ізоляція, адже вони залежать від інших. Коли після плачу хтось опиняється поруч, малюк розуміє, що буде в безпеці за жодних обставин.

Окрім цього, після плачу дитина завжди отримує допомогу: опиняється на руках, їй міняють підгузок або намагаються розважити за допомогою іграшок. Це дуже важливо для взаємної довіри та любові, тому не зволікайте, коли ваша дитина знову заплаче.

Впевненість у соціальних зв'язках

Дитина, потреби якої задовольнялися з раннього дитинства, буде менш боязкою у майбутньому, з впевненістю спілкуватиметься з іншими та позитивно дивитиметься на навколишній світ. Така дитина не боятиметься будувати стосунки на довірі, що позитивно вплине на її майбутнє.