Робота у садочку надзвичайно відповідальна, адже тут йде мова не тільки про розвиток та ігри, а й про безпеку дитини. Джен Ніколь працює вихователькою у містечку Вудрідж, що у передмісті Чикаго, та має деякі поради до батьків, які полюбляють втручатися у процес.

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Що не так роблять батьки

Бути вчителем, особливо для маленьких малюків, непросте завдання, але, за словами Джен Ніколь, батьки не полегшують цю роботу. Педагог закликала батьків припинити кричати на вихователів, коли пропадають особисті речі дітей.

За словами спеціаліста, робота й так важка, а коли необхідно слідкувати не тільки за безпекою дитини та її розвитком, а ще й за особистими речами, стає просто нестерпно.

Як мати, я знаю, як це неприємно відправляти дитину до школи з речами й не бачити, як вони повертаються додому. Ви знаєте, як це в будь-який день у класі з двадцятьма дітьми? Це вічна боротьба. Мені шкода, що мила дівчинка не прийшла додому зі своїм прекрасним маленьким рожевим бантом, який вона намагалася з’їсти або змити у туалеті шість разів сьогодні,

– розповідає вихователька.

Джен стверджує, що, попри всі пустощі, які відбуваються в класі, працівники закладу намагаються зробити все можливе, щоб малюки були щасливі та здорові.



У садочку діти мають трохи вчитися та багато розважатися / Фото unsplash

Практичні рішення

Відвідування садочка без дорогоцінних речей. Ті речі, які мають велику матеріальну чи іншу цінність, краще не давати дитині у садочок. Дошкільний заклад – це місце ігор та розвитку.

Нагадування відповідно до розпорядку дня. Поговоріть з дітьми про їхній щоденний розклад і вкажіть важливі дії, які потрібно виконувати впродовж дня, як-от покласти коробку для обіду назад у рюкзак. Попросіть їх ще раз перевірити, чи є у них усі речі, перш ніж вони покинуть садочок. Формування цих звичок на основі послідовного розпорядку дня може бути дуже ефективним.

Позначте все. Маркування речей допоможе швидше їх відшукати. У магазинах можна купити спеціальні термоетикетки.

Складіть контрольний список. Варто написати список основних речей, бажано з малюнками. Сюди необхідно включати абсолютно все: коробку для обіду, світшот, сонцезахисні окуляри, капелюх. Переглядайте цей список знову і знову разом з дітьми, поки він не закарбується в їхній пам’яті.