Для діток так важливо мати особливе меню для святкування. Особливо, якщо це стосується такого моторошного дня як Геловін.
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Вафлі з гарбуза
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Збийте яєчні білки до міцної піни.
- Змішайте решту інгредієнтів разом з жовтками до однорідності.
- Дуже акуратно з’єднайте гарбузову масу з білками і перемішайте ложкою.
- Розігрійте вафельницю і вилийте в неї невелику порцію суміші. Смажити до золотистої скоринки з двох сторін.