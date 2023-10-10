Для діток так важливо мати особливе меню для святкування. Особливо, якщо це стосується такого моторошного дня як Геловін.

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Вафлі з гарбуза

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Приготування:

  • Відокремте білки від жовтків. Збийте яєчні білки до міцної піни.
  • Змішайте решту інгредієнтів разом з жовтками до однорідності.
  • Дуже акуратно з’єднайте гарбузову масу з білками і перемішайте ложкою.
  • Розігрійте вафельницю і вилийте в неї невелику порцію суміші. Смажити до золотистої скоринки з двох сторін.