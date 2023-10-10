Для діток так важливо мати особливе меню для святкування. Особливо, якщо це стосується такого моторошного дня як Геловін.

Цікаво Авокадо просто зобов'язаний з'явитися в меню вашої дитини: чому його варто їсти щодня

Вафлі з гарбуза

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 100 грамів борошна;

– 200 грамів гарбуза;

– 100 грамів грецького йогурту;

– 15 грамів порошку для випічки;

– 15 грамів олії;

– 2 яйця;

– 2 грами кориці;

– 15 грамів цукру.

Приготування: