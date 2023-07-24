Авокадо – це фрукт, хоча й не солодкий, бо не містить цукру. Хоч люблять авокадо основному дорослі, мало хто знає, що воно є відмінним продуктом для дітей. Як дати авокадо малюкові, щоб воно йому сподобалося?

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Фахівці наголошують, що їх можна давати дітям з 7 місяців і це варто робити, адже в цьому продукті міститься багато дуже цінних поживних речовин.

Чудовий продукт для дітей / Фото unsplash

Чому авокадо – харчова бомба

Авокадо містить багато поживних речовин, які є необхідними для розвитку та росту маленьких дітей.

У чому полягає користь авокадо:

– клітковина;

– вітамін С;

– магній;

– фолієва кислота;

– вітамін К;

– ненасичені жирні кислоти.

Як давати авокадо дитині

Авокадо дуже корисний і має нейтральний смак, тому може стати інгредієнтом багатьох цікавих страв, які неодмінно сподобаються кожній дитині. В якому вигляді можна давати авокадо дитині? Як доповнення до м'яса, салатів, інших овочів або як окрему страву. З нього можна приготувати смачні пасти для бутербродів і десертів. Також воно легко замінить масло для намазування хліба.

Перший раз для 7-місячної дитини варто перетворити авокадо в кашку, в яку можна додати розім’ятий банан або варене яблуко. Тоді ви можете давати дитині цей фрукт шматочками, як додаток до обіду або подавати його з рибою або помідорами і яйцем.

Пюре з моркви та авокадо

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 стакан нарізаної кубиками моркви;

– 1 авокадо.

Приготування:

Варіть моркву 20 хвилин на середньому вогні, потім змішайте з авокадо до стану пюре.

Замість моркви до авокадо можна додати батат або грушу.

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