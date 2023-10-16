Батько – насамперед партнер

На думку тренера з особистісного розвитку Томека Кондзельніка, чоловіки повинні бути партнерами не лише в шлюбі, а й у батьківстві. Саме така позиція є ключем до успіху у стосунках з дитиною.

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Насамперед важливо розуміти, що модель "батько заробляє гроші, а мама піклується про дітей" відійшла у минуле. Тепер батько може і повинен більше часу присвячувати сім'ї та дітям, що значно більше підкреслює його роль.

Гуляти, займатися спортом, готувати чи грати в ігри – батько може робити разом з дитиною багато активностей. Це прості речі, які допоможуть сформувати стійкий зв'язок та укріпити стосунки, що дасть гарні результати у майбутньому.

Щоб побудувати стосунки, потрібна присутність. Батьки все більше часу проводять зі своїми дітьми. І що важливо – вони беруть участь у цих стосунках як партнери, а не як "батько, який допомагає з дитиною",

– розповів експерт.

Звісно, є випадки, коли партнери домовляються про те, хто повинен більше працювати, щоб забезпечити сім'ю, і поки що частіше ця роль випадає чоловікам. Втім, це не означає, що потрібно менше часу та зусиль інвестувати у сім'ю та стосунки з дитиною. Окрім того, важливо заявляти про це як про власне бажання, а не як про необхідність.

Спочатку дитина більше прив'язана до матері, що цілком нормально, але згодом у батька з'являється більше можливостей проводити час з дитиною.

"Насамперед варто робити акцент не на вихованні, а побачити в дитині рівноцінного партнера, так само, як і в дружині. Успішні стосунки завжди горизонтальні. Звісно, ви будете приймати більше рішень, але важливо дати дитині можливість висловити свою позицію. Будьте партнером – і станете найкращим татом у світі", – стверджує експерт.