Якщо ви хочете, аби діти не відволікали вас від святкування великодніх свят, то мусите потурбувати про їхнє дозвілля. На щастя, є багато ігор, які займуть увагу та час дітей, тож вони не будуть бігати до вас щохвилини з проханням вигадати нову розвагу.

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Яєчні бої

Напевно, найбільш популярна великодня гра, яку кожен з нас пам'ятає ще з дитинства. Кожна дитина бере в руки крашанку та б'є нею по крашанці сусіда.

Чиє яйце залишається цілим або має мінімальне пошкодження до кінця гри – той і переміг.

Великодні скарби

Якщо маєте хвильку вільного часу, розкладіть символи Великодня по різних місцях та вигадайте підказки, які допоможуть дітям знайти "скарби". Ця гра потребує від дітей кмітливості, але й ви не надто перестарайтеся із загадками, аби у малечі не зникла мотивація та веселощі.

Вгадай, що у кошику

Діти діляться на групи та складають у кошик різні предмети, які символізують Великдень, і накривають рушником. Кожна дитина по черзі наосліп запихає руку у кошик та описує свій предмет. Хто з дітей вгадає більше предметів, оголошується переможцем.

Перегони з яйцями

Дитяча посидючість – вичерпний ресурс, тож потрібно дати їм можливість побігати. Беремо дві чайні ложки, два яйця, ділимо дітей на дві групи та йдемо на якийсь відкритий простір.

Далі йде звичайна естафета: діти повинні пробігти з ложкою, в якій є яйце, до позначки й назад, і передати ложку наступному. Якщо яйце впало, то потрібно починати забіг спочатку. Група, учасники якої швидше пробіжать, буде переможцем.