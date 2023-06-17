Святкування Дня батька найкраще провести у сімейному колі, адже час – це найцінніше, що можна подарувати. Втім, без традиційного подарунка також не обійтися, тому якщо забули приготувати щось заздалегідь – скористайтеся однією з цих опцій.

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Зробіть пожертву на День батька

Просто зараз тисячі мужніх татусів захищають нас від російських окупантів та докладають неймовірних зусиль для того, аби звільнити від них кожен сантиметр української землі. Донат – це найменше, що кожен з нас може для них зробити.

Донат – обов'язковий подарунок на День батька / Фото ЗСУ

Карта знайомих, збір родичів, "Повернись живим", рахунки ЗСУ – варіантів для допомоги є безліч, і такий подарунок може не лише проявить нашу вдячність, а й може зберегти чиєсь життя.

Фотокнига

Фотокнига – найкращий подарунок своїми руками. Підберіть улюблені фото сім’ї та складіть з них чудові спогади, які дозволять поринути у минуле.

Спогади – дуже цінний подарунок / Фото Pexels

Яскраві моменти – це те, чим ми вимірюємо своє життя, тож альбом, у якому вони зібрані, завжди буде доречним.

Торт

Солодощі – це завжди чудовий подарунок. Разом з дітьми спечіть улюблений десерт для тата та не забудьте зафільмувати веселий процес.

Торт – завжди доречний подарунок / Фото Pexels

Хоч яким простим не виглядав цей подарунок, повірте – значення ваших старань та уваги набагато цінніше за коштовні речі.

Книжковий корінець

У вас є стара книга, яку неможливо зберегти? Якщо корінець можна врятувати, використовуйте його, щоб допомогти татові позначити своє місце в наступному романі, який він прочитає.

Що зробити: за допомогою канцелярського ножа видаліть корінець, а потім вистеліть внутрішню частину контактним папером з малюнком. Зверху проробіть отвір і протягніть шпагат.

Подарунковий сертифікат

Можливого у вашого татуся є мрія яку він все відкладає? Полетіти на кулі, покататися на коні чи відвідати якийсь майстер-клас? Онлайн можна придбати безліч сертифікатів на будь-який смак, і ваш тато отримає враження на все життя.