День батька – це особливе свято для кожної сім'ї. Здається, татусі здатні на все та завжди готові прийняти будь-який виклик. Користувачі мережі поділилися промовистими фото, які розповідають, як це бути татом.
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5 років спроб, 3 раунди ЕКО, і ось що ми отримуємо,
– пишається молодий татусь.
Чудове маля / Фото Reddit
Мій батько зустрічає свого першого онука.
Особливі моменти /Фото Reddit
Мої дівчата відкрили салон.
Який красивий татусь / Фото Reddit
Коли любов і біль йдуть разом
Напевно, таке було у кожного тата / Фото Reddit
Я побудував будиночок для доньки, точно знав, як їй сподобається,
– ділиться батько.
Так красиво / Фото Reddit
Ескімо було занадто холодним, але татова геніальна ідея врятувала ситуацію.
Чудова ідея / Фото Reddit
Нічого особливого, просто батько та його хлопчик вечеряють
Найкращі друзі / Фото Reddit
Вона тримала мене за руку, коли ми дивилися телевізор, і я розтанув,
– захоплюється користувач.
Як це мило / Фото Reddit