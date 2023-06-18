День батька – це особливе свято для кожної сім'ї. Здається, татусі здатні на все та завжди готові прийняти будь-який виклик. Користувачі мережі поділилися промовистими фото, які розповідають, як це бути татом.

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5 років спроб, 3 раунди ЕКО, і ось що ми отримуємо,

– пишається молодий татусь.

Чудове маля / Фото Reddit

Мій батько зустрічає свого першого онука.

Особливі моменти /Фото Reddit

Мої дівчата відкрили салон.

Який красивий татусь / Фото Reddit

Коли любов і біль йдуть разом

Напевно, таке було у кожного тата / Фото Reddit

Я побудував будиночок для доньки, точно знав, як їй сподобається,

– ділиться батько.

Так красиво / Фото Reddit

Ескімо було занадто холодним, але татова геніальна ідея врятувала ситуацію.

Чудова ідея / Фото Reddit

Нічого особливого, просто батько та його хлопчик вечеряють

Найкращі друзі / Фото Reddit

Вона тримала мене за руку, коли ми дивилися телевізор, і я розтанув,

– захоплюється користувач.

Як це мило / Фото Reddit