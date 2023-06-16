Одягаючи дитину в дитячий садок, більшість батьків хочуть, щоб малюкові було зручно. Однак є категорія родичів, які акцентують не на зручності, а на зовнішньому вигляді. Вони не враховують того факту, що в закладі дитину інколи доводиться переодягати.

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Люсі Вілбер – вихователька дитячого садка, яка веде свій профіль у TikTok, і ділиться важливим досвідом. Вона розповіла, який одяг ненавиділа з початку роботи в закладі.

Як одягнути дитину в дитячий садок

Взуття. Тут варто уникати високих черевиків та незручних кросівок. Взуття має легко та зручно зніматися з дитячої ніжки.

Який одяг обрати для садка / Фото unsplash

Одяг. В осінньо-зимовий сезон замість курток і штанів добре підійде комбінезон. Дитина захищена від холоду та вітру. Носіння одного комбінезона замість куртки, светра та додаткових штанів полегшує організацію в закладі.

В одному зі своїх записів Люсі розповідає, що батьки не завжди довго роздумують над вибором вбрання в ясла чи садок. Іноді вони тягнуться до гарного одягу, в якому дитина виглядає мило, але водночас він може стати справжнім кошмаром для вихователів.

Вона зазначає, що найгірший одяг це:

– сукні та спідниці з фатину;

– офіційний та дорогий одяг, який не можна бруднити.

Як бути з іграшками

Вихователі в яслах та дитсадках наголошують, що дитина, яка приходить до закладу, має мати улюбленого ведмедика чи іншу іграшку. Однак іноді діти приносять іграшки, які не підходять. Люсі перераховує тут дуже маленькі іграшки, які завжди губляться.

Як відреагували користувачі мережі

Одного разу до мене в дитсадок прийшов малюк, якого батьки одягли в обтягуючі джинси з мереживними кросівками,

– написала одна з вихователів.

Я не розумію батьків, які кажуть, що їхня дитина не може забруднитися,

– зазначає мама.

Ролик Люсі вже переглянули майже 1,5 мільйона інтернет-користувачів. Серед коментарів було чимало голосів підтримки.