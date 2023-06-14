Напевно, не існує батьків, які легко можуть втриматися від того, щоб поцілувати свою дитину. Такий прояв любові завжди доречний та налагоджує міцний зв'язок. Але науковці вважають, що людям потрібно знати про ризики, які можуть виникати при поцілунках дітей у губи.

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Вплив на ясна

Цілувати дітей у губи до того, як у них з'явилися молочні зуби, може бути дуже шкідливо. Передача слини сприяє поширенню бактерій, які можуть вразити м'які тканини та ясна дитини.

У дітей можуть розвинутися хвороби ясен, а поцілунки стануть лише додатковим фактором ризику.

Карієс

Карієс – найбільш поширене хронічне захворювання у дітей і дорослих. Поцілунки в губи можуть збільшити шанси дітей на розвиток цього захворювання.

Молочні зуби не такі міцні, як дорослі, що робить їх більш вразливими до бактерій. Оскільки емаль на молочних зубах відносно тонка, вона більш схильна до карієсу та гниття.

Алергія

Також поцілунки можуть викликати алергічні реакції. Це може бути особливо шкідливим для новонароджених дітей.