Існує кілька продуктів, які не можна давати дітям у садок або школу. Проблема не в поживності – вони є алергенами та можуть викликати задуху, а безпека завжди понад усе.

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Що не варто давати дитині у школу

Перше, на що варто звертати увагу – продукти з високим ступенем обробки, в яких є багато цукру чи інших підсолоджувачів. Цукерки, шоколад та солодкі напої краще залишити вдома, а у ланч-бокс поставити кілька фруктів.

Варто утриматися від поширених алергенів, таких як арахіс, горіхи та молюски. Навіть якщо у вашої дитини немає алергії, варто врахувати той факт, що діти часто діляться їжею.

Класти для перекусу виноград або попкорн – теж не надто гарна ідея. Діти завжди дуже активні, тому існує небезпека, що вони зможуть подавитися цими продуктами. Звісно, такі випадки вкрай рідкісні, але нікому не потрібно потрапляти у цей перелік.

Окрім того, варто уникати продуктів, які швидко псуються, особливо це стосується "молочки". Якими б корисними не здавалися йогурт чи кефір, після перебування у дитячому рюкзаку вони дещо втрачають у безпечності.

Важливо! Конкретні харчові обмеження залежать від віку дитини, її харчових потреб, а також будь-якої алергії або чутливості дитини. Найкраще проконсультуватися з батьками або опікунами дитини та персоналом школи чи дитячого садка, щоб переконатися, що потреби дитини в харчуванні задовольняються, а також убезпечити її від будь-якої потенційної шкоди.