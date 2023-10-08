Бути хорошими батьками – це не про купівлю дорогих речей чи вміння бути супергероєм у будь-якій ситуації. Звичайно, діти хочуть яскравих вражень та емоцій, але зазвичай потрібен прояв речей, які навряд чи придбаєш за гроші.

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Любов дітей беззастережна

У дітей немає спеціальної таблички, де вони вираховують досягнення своїх батьків, відповідно до яких їх потрібно любити. Діти люблять вас беззастережно, так само як і ви їх.

Тут не потрібно конкурувати чи прагнути бути ідеальним. Все, що потрібно – бути собою та не приховувати щирість, коли проводите час з дітьми.

Увага та піклування – головне завдання батьків / Фото Pixabay

Що насправді потрібно дітям

Почуття безпеки та комфорту – це найперше, чого потребують діти у присутності батьків. Тут не повинно бути місця страху та переживанням, тому якщо в дитини щось не виходить або йде не за планом, потрібно сприймати це як можливість навчитися чогось нового та відійти від усталених правил.

Також важливо створити "окремий світ", з його особливими традиціями та ритуалами. Спільність завжди зміцнює стосунки, тому попіклуйтеся про те, щоб у вас з дитиною була якась спільна традиція, порушити яку не зможуть жодні умови.

Серйозне сприйняття – ще одна важлива характеристика, якої вам доведеться навчитися. "Я старший і краще знаю" у здорових стосунках з дитиною не працює. Уважність, розуміння та вміння вислухати думку дитини, навіть якщо ви її не поділяєте – ось що буде вдалим ходом, якого очікують усі діти.

І ще одне – не забувайте ділитися власними спогадами дитинства, особливо, де ви не завжди виступаєте героєм ситуації. Дитина повинна бачити у вас не недоторканного кумира, а найкращого друга, який також знає, як потрібно проходити випробування і що не завжди вдається обирати найкраще рішення з усіх можливих.