Існує міф, що влітку діти найменш схильні до хвороб. Це не зовсім так, тому батькам завжди потрібно бути напоготові.
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Ротавірус
Вкрай заразна хвороба, яка часто передається при контакті з рук до рота. Один дотик до зараженого предмета – і небезпека захворювання вкрай висока.
Пік хвороби – літо, коли діти разом граються та часто їдять немиті фрукти. Інфекція може передатися й іншим членам сім'ї. Найважчий прояв вірусу – сильна діарея, яка викликає зневоднення.
Також може бути висока температура, втома та дратівливість. Окрім того, спостерігалися плач без сліз, прохолодна шкіра. Найкраща профілактика – вакцинація, яка запобігає 90% заражень.
Ентеровірусна інфекція
Найбільше до цієї хвороби схильні діти віком від 6 до 16 років. Вона проявляється як ГРВІ, а в дітей із слабким імунітетом може викликати хрипи та важке дихання.
Препаратів проти цієї хвороби немає, а антибіотики не допоможуть, адже її причина – не бактерії.
Стоматит
Ще одна хвороба із серії "брудних рук". Проявляється виразками на щоках, яснах, внутрішній частині губ або на язику. Він не заразний і часто викликаний поганою гігієною або споживанням немитих овочів і фруктів.
Часто стоматит протікає без ускладнень, але завжди потрібно радитися з лікарем.
Також влітку дітей може спіткати харчове отруєння. У всіх випадках варто звернутися до лікаря, адже у багатьох хвороб симптоми є дуже схожими.
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