Існує міф, що влітку діти найменш схильні до хвороб. Це не зовсім так, тому батькам завжди потрібно бути напоготові.

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Ротавірус

Вкрай заразна хвороба, яка часто передається при контакті з рук до рота. Один дотик до зараженого предмета – і небезпека захворювання вкрай висока.

Пік хвороби – літо, коли діти разом граються та часто їдять немиті фрукти. Інфекція може передатися й іншим членам сім'ї. Найважчий прояв вірусу – сильна діарея, яка викликає зневоднення.

Також може бути висока температура, втома та дратівливість. Окрім того, спостерігалися плач без сліз, прохолодна шкіра. Найкраща профілактика – вакцинація, яка запобігає 90% заражень.

Ентеровірусна інфекція

Найбільше до цієї хвороби схильні діти віком від 6 до 16 років. Вона проявляється як ГРВІ, а в дітей із слабким імунітетом може викликати хрипи та важке дихання.

Препаратів проти цієї хвороби немає, а антибіотики не допоможуть, адже її причина – не бактерії.

Стоматит

Ще одна хвороба із серії "брудних рук". Проявляється виразками на щоках, яснах, внутрішній частині губ або на язику. Він не заразний і часто викликаний поганою гігієною або споживанням немитих овочів і фруктів.

Часто стоматит протікає без ускладнень, але завжди потрібно радитися з лікарем.

Також влітку дітей може спіткати харчове отруєння. У всіх випадках варто звернутися до лікаря, адже у багатьох хвороб симптоми є дуже схожими.

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