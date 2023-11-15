Прорізування зубів завдає дитині багато дискомфорту, про який вона зазвичай повідомляє плачем. Відповідно, батькам варто знати кілька простих речей, які допоможуть бодай трішки полегшити цей процес.

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Підготуйтеся до появи зубів

Приблизно у шестимісячному віці у дитячому ротику починають з'являтися білі крапки. Саме вони у майбутньому будуть зубами. Коли це трапилося, варто поговорити з сімейним лікарем про те, як правильно доглядати за зубами та чим можна полегшити біль від прорізування: гель, гризунці тощо.

Обов'язково порадьтеся з фахівцем, а не з іншими батьками, адже зуби будуть прорізатися до 2 років, і якщо наробити помилок, увесь цей час дитині буде вкрай складно.

Молочні зуби важливі

Коли в дитини з'являються зуби, про них одразу варто дбати. З їх допомогою дитина навчатиметься жувати, говорити та усміхатися. Також на зміну молочним зубам прийдуть дорослі, і якщо втратити молочний зуб занадто рано, то згодом можуть виникнути проблеми, від проростання постійних зубів до розвитку мовлення!

Огляд у стоматолога повинен бути регулярним / Фото Pixabay

Знайомство із стоматологом

Часто батьки вважають себе достатньо компетентними, аби проводити огляд дитини, особливо це стосується зубів. Не робіть цієї помилки. Досвідчений фахівець здатен набагато краще оцінити ситуацію та мінімізувати наслідки, якщо це потрібно.

Порадьтеся з сімейним лікарем та оберіть зручний час для візиту до стоматолога. Сучасні лікарі проводять спеціальну адаптацію дитини до кабінету, розповідають, як працює крісло, чому гудить машинка, показують картинки, які розповідають про важливість збереження здорових зубів. Окрім того, огляд у стоматолога повинен бути регулярним, адже якщо приходити виключно з потребою лікування, дитина може сфокусуватися лише на негативному досвіді та почати боятися стоматологів.

Пляшечки – тільки щоб попити

Коли дитина стає старшою та п'є з пляшечки, у її раціон можуть входити підсолоджені напої. Якщо дитина звикла довго смоктати пляшечку або навіть засинати із нею, зуби довго контактуватимуть із цукром, що неодмінно викличе карієс. Тому важливо проконтролювати, аби пляшечка виконувала лише своє пряме функціональне призначення.

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