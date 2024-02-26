З блогерами потрібно бути обачними

Рубі Франке, яка виховує кількох дітей, мала свій YouTube-канал, на якому розповідала своїм американським підписникам, як виховувати дітей. Втім, дотримуватися власних рекомендацій їй не вдавалося – жінка постала перед судом за жорстоке поводження з власними дітьми.

Цікаво Унікальні особистості: чому малюки, народжені у лютому – особливі

На суді жінка визнала себе винною. Зокрем, вона зізналася, що морила дітей голодом та слізно просила вибачення, коли їй зачитували вирок – 4 роки позбавлення волі.

Аналогічне покарання отримала її бізнес-партнерка Джоді Гільдебрандт. У суді прокурор заявив, що двоє дітей Франке, яким було по 11 та 9 років, жили у "концтаборі". Жінка часто відмовляла дітям у їжі, воді та забороняла спати у ліжках.

Сама Франке у своє виправдання заявила, що її так виховали, тому вона діяла через нав'язані переконання.

Мене змусили повірити, що цей світ — зле місце, наповнене поліцейськими, які контролюють, лікарнями, які травмують, державними установами, які промивають мізки, церковними лідерами, які брешуть і жадають, чоловіками, які відмовляються захищати, і дітьми, які потребують насильства,

– сказала жінка на суді.

Жінок заарештували тоді, зголоднілий син Франке зумів вибратися з будинку та прибіг до сусідів, благаючи про їжу та воду. Руки дитини були зв'язані мотузкою.

Вже в ході розслідування було виявлено, що у своїх відео жінка часто згадувала насильницькі методи виховання. Наприклад, вона погрожувала забрати їжу, відрубати голову іграшковій мʼякій тваринці та "позбавити" Різдва.

Рубі Франке також говорила дітям, що "вони злі" і "повинні покатися". Тепер вона разом зі спільницею будуть відбувати тюремне покарання, а її дітей чекатимуть турбота та піклування. З чоловіком жінка розлучилася у 2022 році, є підозра, що він був співучасником жорстокого поводження з дітьми.