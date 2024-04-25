Первые генетически "отредактированные" дети: сколько им лет и что о них известно

В 2018 году исследователь Хэ Цзянькуй выдал шокирующую новость - при его участии родились первые в мире генетически измененные дети - сестры-близняшки Лулу и Нану. Эксперимент на этом не завершился - через год родилась еще одна уникальная девочка.

Ученый заявлял, что осуществил генетическое редактирование эмбрионов, перед тем как имплантировать их матери. Его эксперимент стал взрывом в научном мире.

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Поскольку его действия были опасными и неэтичными, все мировое сообщество осудило его поступок. В частности, он "вырезал" определенные гены и "вставил" новые для добавления определенных функций. Это отличается от генной инженерии большей точностью.

Хэ Цзянькуй использовал CRISPR – быструю и простую технологию редактирования генов. Но раньше ее применяли только в исследованиях и клинических испытаниях, а китайский ученый использовал ее для редактирования яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов – так называемых клеток "зародышевой линии". Он редактировал ген, чтобы защитить детей от ВИЧ.

Ученые считают, что технология слишком незрелая, чтобы использовать ее на эмбрионах. Поскольку для поиска пары Цзянькуй солгал в документах, то сел в тюрьму на 3 года.

Дети живут нормальной, мирной и беззаботной жизнью. Первым близнецам сейчас 5, они ходят в садик,

– рассказал он, когда оказался на свободе.

Ученые хотят их изучать, чтобы знать, ли вмешательство в гены не навредило их здоровью или развитию.