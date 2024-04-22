"Я думала, что младенец умер": медсестра перепутала детей и едва не довела маму до инфаркта

Родильный дом – это особое место счастья, в котором все пропитано заботой и светом новой жизни. Но, к сожалению, даже здесь иногда случаются неприятные ситуации.

Мейзи Бет была невероятно счастлива стать матерью и окутала свою дочь заботой с первых секунд жизни. 22-летняя женщина назвала ребенка Изабель и не могла нарадоваться ею.

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Однажды медсестра принесла ребенка на фототерапию. И тут воплотился самый страшный сон Мейзи – ребенок, который она держала на руках, был не ее!

Женщина в панике бросилась к акушеркам. К счастью, все было в порядке: одна из работниц больницы просто перепутала Мейзи с другой роженицей из-за почти идентичной внешности.

Боже, я очень напугалась. 4 года я лечилась от бесплодия, и первое, что пришло мне в голову – с моей Изабель что-то случилось. Да и другой маме тоже, наверное, было "весело",

– рассказала она.

В больнице уже идет расследование инцидента и наработки алгоритма, который сделает невозможным такую неприятность в будущем. Как заявила директор роддома Лоррейн Тонге, они находятся на связи с Мейзи и делают все возможное, чтобы новоиспеченные мамочки не чувствовали одних других эмоций, кроме безумной радости и любви.

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