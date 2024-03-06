Подвиг пилота

Джакарин Саранракскул – пилот с 18-летним опытом, а также заботливый отец. Рейс из Тайбэя (Тайвань) в Бангкок (Таиланд) должен был быть очередным обычным рабочим днем. Однако у судьбы были другие планы.

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В воздухе экипаж сообщил пилоту о чрезвычайной ситуации – одна из женщин рожала прямо в одном из туалетов самолета. Джакарин оставил второго пилота за штурвалом и немедленно бросился в уборную. Там он выяснил, что у женщины начались активные схватки.

Когда женщина начала рожать, самолет находился на высоте в тысячи футов. К счастью, все прошло хорошо, и новоиспеченная мамочка родила замечательного ребенка.

Пилот, который героически принял роды прямо в самолете / Фото ViralPress

Я очень горжусь тем, что из такой сложной ситуации удалось выйти с успехом,

– рассказал пилот.

В аэропорту Бангкока самолет уже ждала группа медиков. Они немедленно взяли женщину и ребенка под свою опеку.

Что касается пилота, то о его отваге узнал весь мир, а сам он надеется – все "эксклюзивные" истории его полетов уже позади.