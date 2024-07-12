Как защитить детей от жары: практические советы

Жара – очень опасное явление, а особенно для детей. Родителям стоит знать, как защитить малышей от негативного воздействия палящего солнца.

Как защищать детей от жары

Родителям советуют пристально следить за состоянием детей, ведь это поможет увидеть ранние признаки тепловой болезни. Также важно не выпускать детей на открытый воздух в жаркие полуденные и послеобеденные часы.

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Стоит помнить, что физическая активность на жаре требует адаптации, поэтому регулируйте время детей на улице. Когда же они чувствуют влияние жары, то должны научиться прятаться в тени.

И помните о водном балансе – в жару дети должны пить много и регулярно.

Какие правила для младенцев

Младенцы должны быть в прохладных местах, а пеленать их надо свободно. Беременным женщинам рекомендуют часто увлажнять кожу.

Очень важно следить, чтобы ребенок не перегревался.