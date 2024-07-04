Стране нужны успешные люди: подростков будут учить основам бизнеса – как зарегистрироваться

Ежедневно украинцы регистрируют тысячи ФЛП и открывают бизнес даже в такое сложное время. Этот тренд нужно поддерживать, поэтому подростков будут учить основам ведения бизнеса.

Новое поколение предпринимателей

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские подростки имеют возможность пройти обучение на предпринимателей. Соответствующие учебные сериалы доступны на Дія.Освіта.

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Ежедневно в Украине появляются новые предприниматели, которые развивают собственное дело.

Чтобы стать страной предпринимателей, основ бизнеса надо учить со старших классов. Чем раньше ваши дети будут знать, что такое стартап, краудфандинг, тем больше вероятность, что классная идея из школьных коридоров станет бизнесом,

– считает Федоров.

Где доступны учебные курсы

Учебный материал для подростков есть на платформе Дія.Освіта. Интересные сериалы рассказывают о том, как начать собственное дело:

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