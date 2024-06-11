До 6 лет это вообще запрещено: почему маленьким детям нельзя прыгать на батуте
Источник:webmd
Прыжки на батутах являются популярным занятием среди людей любого возраста, но особенно среди детей. Однако эти развлечения могут быть опасными для вашего малыша.
Прыжки на батуте предназначены для удовольствия, но к сожалению, они также связаны с опасностями и рисками. Необходимо быть осторожным, особенно, когда участие в таких развлечениях принимают маленькие дети.
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Чем опасны батуты
Батуты могут быть чрезвычайно опасными. Одно неправильное приземление может привести к серьезным, а иногда и необратимым травмам.
Маленькие дети больше подвержены получению травм на батутах. Именно падение является самым распространенным явлением, которое приводит к таким неприятным ситуациям.Самые распространенные травмы, полученные на батуте:
– сломанные кости;
– травмы головы и/или сотрясение мозга;
– порезы, царапины и синяки;
– особенно опасные травмы головы и шеи.
Эти травмы могут возникнуть, когда ребенок неправильно приземлился после прыжков или сальто, попыток опасных трюков.
Из-за серьезности некоторых из этих травм Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует вообще никогда не покупать батут для домашнего использования. Хотя они могут показаться интересными и хорошим способом развить активность ваших детей, существуют другие, более безопасные методы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы ввести активность в жизнь своих детей.
Зато AAP рекомендует использовать батуты только под наблюдением по программам тренировок, такими как прыжки в воду, гимнастика и другие соревновательные виды спорта.
Почему они опасны для детей до 6 лет
Прыжки на батуте является большим стрессом для коленных и голеностопных суставов. Также происходит сдавливание нервных корешков. Риск травмы повышается для малышей и детей до шести лет в первую очередь из-за еще неразвитых костей маленьких детей. Это делает маленьких детей более подверженными травмам на батуте. Чаще всего малыши могут получить растяжения и переломы.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.