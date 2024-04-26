По мнению специалистов, в воспитании самодостаточной и уверенной в себе девочки нужно руководствоваться тремя правилами. Конечно, только их мало, но если брать их за основу в принятии решений – результатом вы будете довольны.

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Собственное мнение и его высказывание

Самая большая трагедия – сказать ребенку, что его мнение "неправильное". Речь идет не о математических мыслях, а рефлексию на определенные события или явления. Девочка должна понимать, что ее мнение не просто услышано, но и имеет значение.

Воспитание дочери – это настоящее искусство / Фото Pixabay

Также надо научить ребенка зеркальному отношению в коммуникации: слышать других и принимать их взгляд. Если обеспечить такой подход, то во взрослой жизни ребенок будет уметь аргументировать свою позицию и прислушиваться к другим.

В слове "нет" нет ничего плохого

Идеальный вариант – научить ребенка говорить "нет" всему, что ему не нравится. Таким образом формируется право на собственные желания и потребности, которым не стоит уступать ради чужих.

Во взрослой жизни это поможет строить собственные границы, чтобы никто не мог манипулировать и воспользоваться положительными чертами характера вашего ребенка в своих интересах.

Не надо бояться ошибок

Ошибки – это обязательная составляющая любого опыта. Их просто невозможно избежать, секрет заключается в правильной реакции.

Главное анализировать ошибки, делать выводы и стараться не повторять их в будущем. Неудачи не должны стать на пути к цели, и понимание этого простого правила может стать определяющим в жизни.

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