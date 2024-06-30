Если желаете детям успеха: какие 5 вещей не стоит делать родителям

Людей, которые достигают успеха, объединяют несколько важных черт. И часто их развитие закладывается еще в детстве.

Воспитать коммуникабельных, счастливых и успешных потомков – вызов для всех родителей. Эксперты назвали распространенные ошибки, которых точно стоит избегать на этом пути.

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Слишком много ласки

По мнению психологов, чрезмерные ласки могут негативно повлиять на показатель стрессоустойчивости и настойчивости. Рост в очень мягких условиях делает детей менее гибкими в этих факторах.

Речь не идет о строгости, скорее четкие обязанности и требования по выполнению задач.

Наказание из-за неудачи

Неудачи полезны, если уметь их анализировать. Родителям надо беспокоиться о том, чтобы дети овладели "мышлением роста" и видели в неудачах новые возможности.

Пессимизм

Как показали исследования, у оптимистов больше шансов достичь успеха, ведь они всегда ищут пути преодоления проблем. Зато пессимисты чаще сдаются уже при первых проблемах.

Оптимизм – лучшая жизненная стратегия, которую стоит передать детям.

Нервы через вопросы

Любознательность – одна из самых ярких черт успешных людей. Ее нужно воспитывать и поддерживать, а не раздражаться. Пока дети надоедают вам вопросы, до тех пор важно способствовать этому интересу.

Тревожность

Как уверяют психологи, слишком остро на неудачи или проблемы ребенка точно не стоит, ведь дети копируют реакцию родителей на события или ситуации. Что бы ни произошло – проявления стресса должны быть под контролем, и тогда никаких проявлений паники при проблемах у вашего ребенка не будет.

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