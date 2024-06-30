Если желаете детям успеха: какие 5 вещей не стоит делать родителям
Источник:CNBC
Людей, которые достигают успеха, объединяют несколько важных черт. И часто их развитие закладывается еще в детстве.
Воспитать коммуникабельных, счастливых и успешных потомков – вызов для всех родителей. Эксперты назвали распространенные ошибки, которых точно стоит избегать на этом пути.
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- Слишком много ласки
По мнению психологов, чрезмерные ласки могут негативно повлиять на показатель стрессоустойчивости и настойчивости. Рост в очень мягких условиях делает детей менее гибкими в этих факторах.
Речь не идет о строгости, скорее четкие обязанности и требования по выполнению задач.
- Наказание из-за неудачи
Неудачи полезны, если уметь их анализировать. Родителям надо беспокоиться о том, чтобы дети овладели "мышлением роста" и видели в неудачах новые возможности.
- Пессимизм
Как показали исследования, у оптимистов больше шансов достичь успеха, ведь они всегда ищут пути преодоления проблем. Зато пессимисты чаще сдаются уже при первых проблемах.
Оптимизм – лучшая жизненная стратегия, которую стоит передать детям.
- Нервы через вопросы
Любознательность – одна из самых ярких черт успешных людей. Ее нужно воспитывать и поддерживать, а не раздражаться. Пока дети надоедают вам вопросы, до тех пор важно способствовать этому интересу.
- Тревожность
Как уверяют психологи, слишком остро на неудачи или проблемы ребенка точно не стоит, ведь дети копируют реакцию родителей на события или ситуации. Что бы ни произошло – проявления стресса должны быть под контролем, и тогда никаких проявлений паники при проблемах у вашего ребенка не будет.
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