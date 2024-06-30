Если желаете детям успеха: какие 5 вещей не стоит делать родителям

30 июня 2024, 08:45
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Источник:

CNBC

Людей, которые достигают успеха, объединяют несколько важных черт. И часто их развитие закладывается еще в детстве.

Воспитать коммуникабельных, счастливых и успешных потомков – вызов для всех родителей. Эксперты назвали распространенные ошибки, которых точно стоит избегать на этом пути.

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  • Слишком много ласки

По мнению психологов, чрезмерные ласки могут негативно повлиять на показатель стрессоустойчивости и настойчивости. Рост в очень мягких условиях делает детей менее гибкими в этих факторах.

Речь не идет о строгости, скорее четкие обязанности и требования по выполнению задач.

  • Наказание из-за неудачи

Неудачи полезны, если уметь их анализировать. Родителям надо беспокоиться о том, чтобы дети овладели "мышлением роста" и видели в неудачах новые возможности.

  • Пессимизм

Как показали исследования, у оптимистов больше шансов достичь успеха, ведь они всегда ищут пути преодоления проблем. Зато пессимисты чаще сдаются уже при первых проблемах.

Оптимизм – лучшая жизненная стратегия, которую стоит передать детям.

  • Нервы через вопросы

Любознательность – одна из самых ярких черт успешных людей. Ее нужно воспитывать и поддерживать, а не раздражаться. Пока дети надоедают вам вопросы, до тех пор важно способствовать этому интересу.

  • Тревожность

Как уверяют психологи, слишком остро на неудачи или проблемы ребенка точно не стоит, ведь дети копируют реакцию родителей на события или ситуации. Что бы ни произошло – проявления стресса должны быть под контролем, и тогда никаких проявлений паники при проблемах у вашего ребенка не будет.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська