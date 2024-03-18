Всего 6 простых секретов: почему дети в Нидерландах – самые счастливые в мире

Скандинавские страны беспокоятся о том, чтобы все были счастливы. Особенно это касается детей, ведь именно они в будущем создают счастливую и успешную нацию.

Секреты воспитания счастливых детей

Как показывают исследования, дети в Нидерландах – одни из самых счастливых в мире. Местные родители пользуются несколькими базовыми принципами, которые доказали свою эффективность на практике.

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Долгий сон

В среднем в Нидерландах спят дольше, чем в остальном мире, и этого же принципа они придерживаются и в отношении детей. Благодаря этому как взрослые, так и дети более спокойны. Согласитесь, хороший отдых всегда является залогом позитивного настроения.

Много времени с родителями

Жители Нидерландов имеют короткую рабочую неделю. В частности, много мужчин работают 4 дня в неделю, могут уделить больше времени и внимания семье, а особенно – детям. В Нидерландах даже существует "Papadag" – день папы, когда дети развлекаются с папами.

Счастливые дети – радость для родителей / Фото Pixabay

Никакого давления из-за школьной успеваемости

Здесь образование – это путь к благополучию и личному развитию. Поэтому здесь уделяют внимание каждому не на основе оценок, а в соответствии с уровнем навыков и знаний.

Сдав экзамены после средней школы, дети в Нидерландах получают возможность учиться почти по любой программе высшего образования. Благодаря этому все концентрируются на развитии навыков, а не "меряются оценками".

Также здесь много инвестируют в социальные навыки, которые, как выяснилось, важнее уровня IQ.

Поощрение выражения собственного мнения

С самого детства в Нидерландах детей учат, что их мнение – важно. Воспитание построено на постоянных переговорах. Это изнурительно, но дает отличный результат.

Совместные завтраки

В Нидерландах не принято завтракать отдельно. За столом должны собраться все члены семьи, здесь обсуждаются планы на день или интересные темы. Как показали исследования, это положительно влияет на успеваемость в школе, укрепляет семейные связи и способствует развитию ребенка.

Катание на велосипеде

Какой бы ни была погода, ритуал катания на велосипеде остается обязательным. Детей учат изучать окружающий мир, какими бы ни были условия. Это учит их не только быть любознательными, но и понимать, что внешние обстоятельства не должны влиять на настроение или планы на день.