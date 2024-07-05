Если хотите воспитать самостоятельных детей: каких ошибок нужно избегать

Со временем все родители сталкиваются с задачей научить детей быть самостоятельными. И есть ошибки, которые очень усложняют этот процесс.

Психологи определили типичные ошибки родителей, которые мешают проявлениям самостоятельности ребенка, рассказывает Baby 24. Они универсальны, поэтому есть вероятность, что вы тоже были на этом пути и должны пересмотреть свой подход.

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Говорить вместо ребенка

Если вопрос адресован ребенку, то будьте добры не вмешиваться в разговор. Психологи отмечают, что ответ вместо ребенка заставят его чувствовать себя неполноценным, а этого точно надо избегать. Во взрослой жизни такие дети очень боятся проявлять себя и сказать что-то "не в тему".

Выбор друзей

Все родители стремятся, чтобы круг общения их детей был наилучшим. Однако здесь ребенок должен иметь полную свободу действий. В противном случае он научится строить отношения с точки зрения "правильности", а значит, будет испытывать много разочарований.

Распоряжение финансами

Деньги – это также элемент воспитания, который прекрасно выполняет свою работу. Вы можете обсуждать расходы и потребности, однако ни в коем случае нельзя указывать ребенку, что ему стоит покупать. Все дети иногда тратят деньги на глупости и это абсолютно нормально. Со временем это минует, а вот опыт останется на всю жизнь.