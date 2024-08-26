Как он додумался: папаша без гаджета утихомирил ребенка в путешествии капустой – все в восторге
Источник:SCMP
Путешествовать с детьми не всегда легко. Но в поиске спокойствия родителям иногда приходится находить очень оригинальные решения.
Лайфхак папы из Китая
Путешествия с детьми – это всегда испытание. Но родители всегда пытаются найти способ, который поможет занять детей чем-то интересным и сократить время. И некоторые такие попытки поражают своим остроумием.
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Сообразительный мужчина придумал оригинальный способ сохранения образа в вагоне, в котором он ехал с дочкой. Он попросил ее почистить капусту и сложить в пакет. Девочка так увлеклась, что мужчина спокойно проспал почти всю дорогу!
Оригинальное решение проблемы / Скриншот из видео
Идея мужчины быстро "завирусилась" в сети. Пользователи хвалят изобретательность отца и попробуют этот способ на своих малышах.
Ранее мы писали о поступках родителей, из-за которых дети перестают слушаться.