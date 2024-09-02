Несмотря на войну и обстрелы: как дети несокрушимой нации пошли в школу

В Украине стартовал новый учебный год. Несмотря на ночную тревогу школьники смогли отпраздновать этот знаменательный день.

Первый учебный день – всегда особое событие, тем более для детей, которые идут в первый класс, сообщает Baby 24. В этом году эти ощущения переплетаются с тревогой и надеждой, мужеством и страхом, ведь война коснулась каждой семьи.

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Девочка идет в укрытие перед праздничной линейкой: смотрите видео

Первый учебный год начался с тревоги, некоторые детки были вынуждены спускаться в укрытие. Эта девочка провела первые часы 2 сентября, скрываясь от ракет вместе со своим домашним любимцем.

Школьница не может проснуться, поэтому ее собирает мама: смотрите видео

Некоторые молодые ученики не выспались и их пришлось собирать специфическим способом. Хорошо, что есть мама, которая всегда придет на помощь. Родители выложили забавное видео в ТікТок, где показано, как женщина помогает своей дочери умыться. Пользователи в комментариях поделились впечатлением о своем утре.

Моя сегодня сама встала, я бы сказала подорваться с кровати от взрывов за окном,

– делится молодая мама.

Другая пользовательница вспомнила свое детство и то, как ее мама натягивала на нее, еще сонную, колготы.

Мы за две недели до школы начали заводить будильник утром, чтобы привыкнуть. Но проснулись сами в 5 утра от взрывов,

– пишет женщина в комментариях.

Праздничная линейка: смотрите видео

Украинская нация – одна из самых сильных в мире. Детки, которые танцуют и веселятся несмотря на все – замечательное тому доказательство. Во многих школах Украины прошли праздничные линейки, где дети танцевали и набирались счастливых воспоминаний. На этом видео дети веселятся, даже мальчик, который поддерживается за костыли, тоже пошел в танец.

Первый учебный день всегда наполнен особым трепетом – запах новых учебников, шум ученических разговоров и радость встречи с друзьями после лета. Дети собрались в школах, чтобы начать новый учебный год, полон надежды и несокрушимости. В каждом классе, за каждой партой чувствовалась непоколебимая вера в будущее, которая поддерживает в эти трудные времена и детей, и учителей.

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