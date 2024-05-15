Усыновление и семейное воспитание детей: в Украине запустили единую платформу - что изменилось

Сегодня, 15 мая, мир празднует Международный день семьи. И Украина прилагает усилия для того, чтобы каждый ребенок был окутан теплом семейного уюта.

Усыновить ребенка или взять его под опеку, если он остался без родителей, теперь станет проще. Министерство социальной политики Украины совместно с Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми создали и запустили специальную платформу, которая призвана облегчить процесс усыновления или семейного воспитания, сообщает 24 Канал.

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В целом систему ухода и поддержки детей хотят полностью диджитализировать. "Украина для каждого ребенка" - онлайн-платформа, которая позволяет тем, кто раздумывает об усыновлении или опеке, в едином месте выполнить следующие действия:

получить пошаговый алгоритм по принятию ребенка в семью;

узнать об усыновлении, семейные формы воспитания и патронат, их особенности и какая между ними разница;

найти нужного эксперта или экспертку через "Линию заботы";

ознакомиться с онлайн-курсом "Рожденные сердцем" для тех, кто планирует стать усыновителем;

услышать опыт тех, кто уже сделал этот светлый и замечательный шаг.

Теперь разработчики будут работать над упорядочением информации о детях и прозрачным, четким представлением документов и обучением для усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекунов и попечителей, патронатных воспитателей.

Люди, которые открыли свое сердце, чтобы взять ребенка в семью и поделиться с ним своей любовью, имеют большую смелость. Наша платформа поддержит их на этом пути. Она поможет потенциальным родителям стать ближе к ребенку и подготовить себя к отцовству,

– отметила Оксана Жолнович, которая возглавляет Министерство социальной политики.

Как показало исследование, не так много родителей знают о формах заботы о детях, для многих становится сюрпризом, что речь может идти не только об усыновлении. Реформу также поддерживает ЮНИСЕФ, и внедрение новой платформы – ее важная часть.

"Реформа направлена на то, чтобы каждый ребенок мог расти в заботливом семейном окружении, полностью реализовать свой потенциал, иметь счастливую и здоровую жизнь. Мы рады, что теперь платформа работает и способствует скорейшему воссоединению семей и детей", – отметил Мунир Мамедзаде, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Теперь все, кто планирует взять опеку над ребенком, могут централизованно получить всю необходимую информацию, пообщаться с экспертами и услышать опыт тех, кто уже решился на этот шаг.