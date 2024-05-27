Это мем года: "суровый" младенец покоряет сеть – вы не отведете взгляда от этих фото

Фотосессии новорожденных это всегда особенные моменты. Но некоторые из них настолько уникальны, что быстро становятся звездами соцсетей.

Американка Джессика Манди недавно родила замечательного малыша Трента. Как и все, она организовала для него фотосессию новорожденного, и случайного запустила в сеть новый мем.

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Дело в том, что Трент выглядит ну очень строгим. Мальчик настолько забавный, что очень быстро стал звездой, а пользователи не упускают возможности придумать свою версию его нахмуренности:

"Когда унаследовал ипотеку";

"О, это я так выгляжу в понедельник утром";

"Он просто понял, в какой мир попал".

Фотограф Лорен Карсон уверяет, что во время фотосессии малыш был "плюшевым мишкой", однако выражение его лица она не забудет никогда, хотя сфотографировала уже тысячи детей.

Ни один из них не сравнится со взглядом, который подарил мне этот красавчик. Потом он заснул, и мама таки получила милые фото, о которых мечтала,

– рассказала она.

Забавные фотографии малыша, которые покорили сеть:

После того, как малыш стал популярным в сети, фотографа даже пригласили на шоу "Доброе утро, Америка". Там она рассказала, что малыш часто корчил такие лица, поэтому во время фотосессии они с его мамой насмеялись вволю.

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