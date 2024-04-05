Декретный отпуск: женщинам теперь будут платить больше – какая сумма

В Украине выросли выплаты по уходу за ребенком. Теперь родители, которые ушли в декрет, могут рассчитывать на большие суммы финансовой поддержки.

Как изменились декретные выплаты

Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2024 году вырос размер декретных выплат для мам, которые трудоустроены. Они будут получать 100% от своей средней зарплаты на время декрета.

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Что касается мамочек, которые не работают, им будут платить 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть речь идет о 3,3 тысячи гривен каждый месяц.

Максимальный размер декретного пособия для работающих мам составляет 106,5 тысяч гривен. Минимальная выплата составляет 7,1 тысячи гривен.

Как оформить декретное пособие

Нужно предоставить листок нетрудоспособности, который формируют в том медицинском учреждении, где женщина состоит на учете. Этот листок надо предоставить работодателю, чтобы оформить денежные выплаты.

Продолжительность отпуска составляет 126 дней после рождения одного ребенка и 140 – при рождении двух и более детей.

Как насчет декретной помощи отцу ребенка

Отец имеет право уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком полностью или частично, пока ребенку не исполнится 3 года. Но в этом случае выплаты не предусмотрены.

На декретный отпуск и выплаты имеют право родители-одиночки, которые воспитывают ребенка без помощи матери. В таком случае работодатели должны сохранить за отцом рабочее место и учесть его декретный отпуск в трудовой стаж.

Также мужчина имеет право уйти в отпуск по уходу за вторым ребенком до трех лет, если мать находится в декретном отпуске по уходу за первым малышом.