Оригинальное решение: психолог рассказала, как обернуть детское время с гаджетами на пользу

Современные дети проводят много времени с гаджетами. Однако это вовсе не означает, что оно будет потеряно впустую. Стоит лишь воспользоваться интересным советом.

Прежде всего – пример

Как рассказала психолог Ольга Топоркова, дети подражают поведению родителей. Это касается и обращения с гаджетами, поэтому взрослым стоит обращать внимание на то, как они проводят время в сети.

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Часто родители жалуются на то, что дети проводят много времени в сети, однако сами берут в руки телефон, как только выпадает такая возможность. Очевидно, что детям поступает сигнал о том, что гаджеты – это интереснее, чем будничные дела, поэтому они также будут искать возможность окунуться в цифровой мир.

Интересное решение проблемы

Больше всего проблем вызывает пассивный просмотр видео. Дети теряют много времени, потребляя контент, который они забудут, как только отложат гаджеты.

Именно поэтому важно побудить их к цифровой активности. Это могут быть не только уроки и интересные лекции, но даже интерактивные игры, которые требуют логики и фантазии. Главное – чтобы они активно влияли не все, что происходит на экране.

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