Малыши будут довольны: как сделать двухцветные блины для детей
26 июня 2024, 18:16Читати новину українською
Источник:ladyoc hmistrzyni
Дети очень любят блины, поэтому каждые мама и папа должны уметь их готовить. Даже такое простое блюдо может быть оригинальным и помочь весело провести время с детишками.
Для того чтобы не добавлять сахар, его можно заменить медом. Чтобы разнообразить блюдо, можно сделать различные узоры. Это отличная идея для ленивого завтрака или быстрого ужина, или даже десерта.
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Блинчики для детей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
тесто:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан воды;
– 2 яйца;
– 1 стакан муки;
– 2 столовые ложки растопленного масла (или растительного масла);
– 1 столовая ложка какао (для шоколадного варианта);
начинка:
– творог по вкусу;
– натуральный йогурт по вкусу;
– мед по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты (кроме какао) венчиком или миксером на низкой скорости.
- Вылейте часть теста в меньшую миску и добавьте какао. Готовое тесто отставьте примерно на 15 минут.
- По истечении этого времени, если нужно, добавьте муку – идеальное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны.
- Часть светлого теста вылейте на разогретую сковороду, а затем ложкой быстро сделать полоски из шоколадной массы.
- Обжарьте с двух сторон.
- Смешайте творог с йогуртом и медом – пропорции на глаз по вкусу. Добавьте начинку и сверните все в рулет.
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