Малыши будут довольны: как сделать двухцветные блины для детей

26 июня 2024, 18:16
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Источник:

ladyoc hmistrzyni

Дети очень любят блины, поэтому каждые мама и папа должны уметь их готовить. Даже такое простое блюдо может быть оригинальным и помочь весело провести время с детишками.

Для того чтобы не добавлять сахар, его можно заменить медом. Чтобы разнообразить блюдо, можно сделать различные узоры. Это отличная идея для ленивого завтрака или быстрого ужина, или даже десерта.

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Блинчики для детей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Очень хороший завтрак / Фото lady ochmistrzyni

Ингредиенты:
тесто:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан воды;
– 2 яйца;
– 1 стакан муки;
– 2 столовые ложки растопленного масла (или растительного масла);
– 1 столовая ложка какао (для шоколадного варианта);
начинка:
– творог по вкусу;
– натуральный йогурт по вкусу;
– мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты (кроме какао) венчиком или миксером на низкой скорости.
  2. Вылейте часть теста в меньшую миску и добавьте какао. Готовое тесто отставьте примерно на 15 минут.
  3. По истечении этого времени, если нужно, добавьте муку – идеальное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны.
  4. Часть светлого теста вылейте на разогретую сковороду, а затем ложкой быстро сделать полоски из шоколадной массы.
  5. Обжарьте с двух сторон.
  6. Смешайте творог с йогуртом и медом – пропорции на глаз по вкусу. Добавьте начинку и сверните все в рулет.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська