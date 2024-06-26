Малыши будут довольны: как сделать двухцветные блины для детей

Дети очень любят блины, поэтому каждые мама и папа должны уметь их готовить. Даже такое простое блюдо может быть оригинальным и помочь весело провести время с детишками.

Для того чтобы не добавлять сахар, его можно заменить медом. Чтобы разнообразить блюдо, можно сделать различные узоры. Это отличная идея для ленивого завтрака или быстрого ужина, или даже десерта.

К теме Удивите своего ребенка: приготовьте питательные тосты с черникой на завтрак

Блинчики для детей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Очень хороший завтрак / Фото lady ochmistrzyni

– 1 стакан молока;– 1 стакан воды;– 2 яйца;– 1 стакан муки;– 2 столовые ложки растопленного масла (или растительного масла);– 1 столовая ложка какао (для шоколадного варианта);– творог по вкусу;– натуральный йогурт по вкусу;– мед по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты (кроме какао) венчиком или миксером на низкой скорости. Вылейте часть теста в меньшую миску и добавьте какао. Готовое тесто отставьте примерно на 15 минут. По истечении этого времени, если нужно, добавьте муку – идеальное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны. Часть светлого теста вылейте на разогретую сковороду, а затем ложкой быстро сделать полоски из шоколадной массы. Обжарьте с двух сторон. Смешайте творог с йогуртом и медом – пропорции на глаз по вкусу. Добавьте начинку и сверните все в рулет.

Приятного аппетита!

Такие детали важны: какихнужно избегать всем бабушкам и дедушкам.