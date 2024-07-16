Это обижает детей: какие ошибки совершают почти все родители

16 июля 2024, 19:38
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Уют

Воспитание – это искусство, которым приходится овладевать на протяжении всей жизни. Мы стараемся избегать ошибок, но невольно все равно допускаем определенные огрехи.

Постоянно держать в фокусе все нюансы воспитания просто невозможно. Но всегда стоит возвращаться к перечню критических ошибок, которые могут обижать детей и вредить формированию доверительных отношений.

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  • Непонимание

Детские проблемы могут казаться незначительными или смешными, но для них это совсем не так. Не забывайте, что у них еще нет того жизненного опыта, что и у вас, поэтому они нуждаются в поддержке, а не преуменьшение своих переживаний.

  • Отсутствие поддержки

Если ребенок о чем-то мечтает – родители должны сделать все, чтобы помочь на пути к воплощению цели. Даже если для вас это кажется "невозможным" – ни в коем случае не говорите об этом детям.

  • Сравнение

Не стоит ставить других детей в пример своим, даже если это выглядит уместным. Вы не достигнете ничего, кроме ненависти к ребенку, которого вы считаете "правильным".

  • Крики

Каким бы плохим не был ваш день, повышать голос на ребенка просто недопустимо. Сходите на пробежку, чтобы выпустить пар, но любой ценой удержите свои негативные эмоции при себе.

  • Игнорирование

Худшая ошибка, которую можно совершить. У вас может быть много блюд, но когда ребенок нуждается в вас на несколько минут, ничего страшного не произойдет, если вы отложите все в сторону и поговорите с ребенком. И именно эти моменты он будет помнить всю свою жизнь.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська