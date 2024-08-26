"Что ты сказала?": маленькая девочка "порвала" реакцией на горячий суп – сеть в восторге

Дети всегда очень откровенны. Иногда даже слишком, хотя это выглядит очень забавно.

Красавица ест суп

Одна из пользовательниц сети ТікТок поделилась видео, как ее малышка ест суп. Девочка забавно надевает слюнявчик и комментирует, что "сейчас будет есть борщ".

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Когда же она попробовала блюдо, то высказала претензию, что он горячий. Первое слово она сказала растянуто, однако многие угадали в нем нецензурную лексику.

Как девочка отреагировала на горячий суп: видео

Но даже если девочка и сказала бранное слово, то лишь рассмешила пользователей сети, большинство из которых отнеслись к ситуации с полным пониманием:

"А что делать, если суп действительно горячий?";

"Мое умение выходить из любой ситуации";

"Можно умереть со смеху".

Если реакция на суп вызвала столько смеха, то почему бы и нам не приготовить блюдо, которое нравится детям.

Рецепт супа с лососем для ребенка

Время: 1 час

Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов филе лосося;

– 3 картофелины;

– половинка морковки;

– 2 лука;

– 2 лавровых листа;

– щепотка петрушки;

– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Филе лосося промываем под проточной водой. Кипятим воду, кладем в нее рыбу и лук, варим 20 минут на среднем огне. Достаем из бульона лук и рыбу. Лук выбрасываем, рыбу нарезаем кусочками. Картофель чистим, нарезаем кубиками, кладем в бульон и варим до готовности. Добавляем в суп рыбу и прованские травы и лавровый лист, готовим еще 3 – 5 минут. Украшаем петрушкой и подаем.

Приятного аппетита!

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