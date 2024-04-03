Не застенчивая: почему ребенок не говорит с чужими людьми и что с этим делать

Социализация – крайне важный этап развития всех детей. Вполне логично, когда они неохотно разговаривают с чужими людьми, однако этот процесс не должен длиться слишком долго, иначе может сигнализировать о проблемах.

Как объяснила детский психиатр Оксана Ведь, дети могут не говорить с посторонними людьми из-за элективного мутизма. Это тревожное расстройство, о котором родители не знают и проявляют раздражение или другую ложную реакцию.

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Это тревожное расстройство случается у 1% детей в возрасте от 4 до 8 лет,

– объяснила специалист.

Причинами возникновения мутизма может стать генетика (врожденная застенчивость или тревожный темперамент), или же травматические события. Дети могут почувствовать, что во время молчания не так волнуются, как во время разговора, поэтому не идут на контакт, и со временем это поведение становится постоянным.

Застенчивость – не единственная причина, почему дети не хотят разговаривать / Фото Pixabay

Стоит обратить внимание на следующие критерии:

ребенок не говорит только в конкретных социальных ситуациях;

нарушения длятся более месяца (здесь взвесить, совпадает ли с началом школьной жизни и адаптацией);

причина молчания не скрывается в незнании языка или слов.

Селективный мутизм может провоцировать сопутствующие тревожные расстройства, поэтому лучше немедленно обращаться к специалистам. Также родителям нужно объяснить близким, что происходит, и записать ребенка на когнитивно-поведенческую терапию.

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