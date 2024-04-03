Як пояснила дитяча психіатриня Оксана Ведь, діти можуть не говорити зі сторонніми людьми через елективний мутизм. Це тривожний розлад, про який батьки не знають і проявляють роздратування чи іншу помилкову реакцію.

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Цей тривожний розлад трапляється в 1% дітей віком від 4 до 8 років,

– пояснила фахівчиня.

Причинами виникнення мутизму може стати генетика (вроджена соромʼязливість або тривожний темперамент), або ж травматичні події. Діти можуть відчути, що під час мовчання не так хвилюються, як під час розмови, тому не йдуть на контакт, і з часом ця поведінка стає постійною.

Сором'язливість – не єдина причина, чому діти не хочуть розмовляти / Фото Pixabay

Варто звернути увагу на такі критерії:

дитина не говорить лише в конкретних соціальних ситуаціях;

порушення тривають понад місяць (тут зважити, чи співпадає з початком шкільного життя та адаптацією);

причина мовчання не ховається у незнанні мови або слів.

Селективний мутизм може провокувати супутні тривожні розлади, тому краще негайно звертатися до фахівців. Також батькам потрібно пояснити близьким, що відбувається, та записати дитину на когнітивно--поведінкову терапію.

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