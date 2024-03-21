Все - ради бесплатного интернета: какое имя мама придумала для ребенка, чтобы воспользоваться акцией

Выбрать имя для ребенка – это задача "со звездочкой" для многих родителей. Некоторые "упрощают" себе жизнь очень неожиданным способом.

Странное имя ради интернета

Сегодня невозможно представить свою жизнь без интернета. Абонплата занимает определенную часть бюджета каждой семьи, однако бывают случаи, когда родители очень странным образом решают сэкономить на этом пункте обязательных расходов.

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Один из таких случаев произошел в Швейцарии. Местный интернет-провайдер Twifi пообещал бесплатный Wi-Fi на 18 лет, даже если компания обанкротится, если молодые родители назовут ребенка в честь компании. Провайдер даже дал варианты имен – Твифиус для мальчика и Твифия для девочки.

Бесплатный интернет заставил родителей пойти на неожиданный шаг / Фото Pixabay

И вот в одном из роддомов нашлись родители, которые решились на такой шаг ради бесплатного интернета до совершеннолетия ребенка. Девочку назвали Твифией, однако это имя стало уже третьим для нее.

Родители отметили, что им "немного стыдно" за свой поступок, но они заверили, что дочь получит пользу от их решения. Все деньги, которые они должны были бы оплатить в течение 18 лет за интернет, они отложат на банковский счет ребенка.

Пара решила остаться анонимной, чтобы избежать обвинений от своего окружения и людей в сети. Владелец Twifi Филипп Фотш заверил, что семья получит обещанный интернет, а также напомнил, что предложение доступно и для других молодых пар.