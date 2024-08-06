Все пройдет хорошо: как легко путешествовать с ребенком в машине

Путешествовать с детьми не всегда легко, а переезды в машине могут стать настоящим испытанием. Однако есть способы, которые позволят преодолеть и этот вызов.

Почему дети не могут усидеть на месте

Нужно понимать, что у детей еще не такая развитая система самоконтроля, как у взрослых. Им трудно усидеть на месте в буквальном смысле, поэтому это обязательно нужно учесть при планировании поездки.

Читайте также Если ребенок еще не говорит: какие методы могут стимулировать процесс

Многие родители пытаются преодолевать расстояния во время детского сна, и это очень хорошая идея. Когда она не срабатывает, стоит прибегнуть к проверенным методам.

Активный участник

Детям нравится принимать во всем активное участие, поэтому когда вы остановитесь на кофе, а мотор будет выключен – можете согласиться дать немного "порулить". Так поездка превратится в интересное приключение, а не потребность долго сидеть на одном месте.

Белый шум

Если ребенок маленький, можете приоткрыть окно на 1 сантиметр. Так вы впустите в машину белый шум, который обычно действует очень успокаивающе.

Необходимые вещи готовьте заранее

Обязательно подготовьте рюкзак со всеми игрушками и девайсами, который вы возьмете с собой в салон. Иначе игрушка, которая рядом в багажнике, испортит настроение всем.

Ранее мы писали о женщине, которая родила прямо в машине.