Для детей лучшего и не придумаешь: рецепт минтая на пару
31 марта 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:fajnegotowanie
Здоровая и полезная пища – основа гармоничного развития наших малышей. Минтай на пару – это отличная опция, которой можно пользоваться как угодно часто.
Каждая мама знает о пользе рыбы в рационе ребенка. Этот рецепт позволит сэкономить время и энергию, а также подать к столу ребенку не только вкусное, но и очень нужное для его здоровья блюдо.
Читайте также В Британии хотят запретить подгузники в школах: дети просто не умеют пользоваться туалетом
Рецепт минтая на пару
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 филе минтая (примерно 4 граммов);
– 1 репчатый лук;
– 2 зубчика чеснока;
– специи: соль, перец, майоран, тимьян.
Приготовление:
- Рыбу моем и обсушиваем полотенцем.
- Слегка приправляем рыбу специями.
- Кладем рыбу в пароварку. Добавляем мелко нарезанный лук и продавленный чеснок.
- Готовим 20 минут.
Приятного аппетита!
Ранее мы писали об интересных лайфхаках, которые помогут научить детей есть меньше сладкого.