"Почта доброго сердца": польские школьники умилили сеть гениальным изобретением

Для хорошего настроения нам нужно немного, иногда достаточно лишь доброго слова. Дети понимают это лучше взрослых, и пытаются всячески воплотить в жизнь.

Гениальное изобретение польских школьников

Слышать добрые слова – это то, что нужно не только детям. Они способны дарить неповторимые эмоции и напоминать нам о том, что есть нечто гораздо большее, чем признание на работе и множество будничных дел.

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Йоанна Гофман, которая преподает в одной из школ в Познани, поделилась щемящей историей.

Однажды я увидела, что дети кладут какие-то бумажки в конверты. Я подумала, что они зря тратят материалы, поэтому решила узнать, в чем дело, – рассказала она.

Что было в конвертах

Оказывается, в конверты дети клали сообщение с благодарностью, пожеланием или просто вдохновенным напоминанием о том, что кто-то особенный и замечательный. Затем конверты они передавали одноклассникам. Свое изобретение они назвали "Почтой доброго сердца".

Сообщение, которое нужно читать ежедневно / Фото с фейсбука Joanna Hofman

Люблю моменты, когда учусь у детей!

– написала учительница.

Пользователи сети также умилились от того, на какие невероятные дела способны добрые сердца детей. Это еще раз иллюстрирует то, как важно нам не только воспитывать детей, но и перенимать от них доброту и поддержку друг друга.